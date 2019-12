“Un film dell’orrore” Nathalie Caldonazzo è un fiume in piena La confessione a ‘Vieni

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tra i tanti ospiti di Vieni da Me di Caterina Balivo è arrivata anche. La showgirl è balzata nuovamente agli onori delle cronache dopo aver partecipato a Temptation Island Vip insieme al suo, ormai ex fidanzato, Andrea Ippoliti. Durante la chiacchierata con la Balivo,ha ricordato anche Massimo Troisi, suo compagno, ricordando il calvario lungo mesi, iniziato a Houston, dove erano andati per un semplice visita di controllo. “Ma la realtà è stata ben più dura – ha raccontato la showgirl – il cardiologo gli disse che doveva assolutamente operarsi, aveva il cuore di un 70enne e la valvola doveva essere sostituita”. Massimo Troisi era già stato operato al cuore, da giovanissimo. “Mi diceva: ‘Dopo che ti hanno messo le mani dentro al cuore, dopo che ti hanno toccato il cuore, una persona cambia’. Ed era molto preoccupato ...

damore_marco : A volte sarebbe meglio non parlare. Ma questa 'socialità ' ha un senso quando si condividono emozioni e bellezza.… - Disney_IT : Il 6 dicembre è un giorno speciale. ? Nel 1968 esploravamo la giungla con Mowgli, nel 1990 nuotavamo in fondo al ma… - GassmanGassmann : Bellissima notizia che un film Italiano di genere, ben scritto,ben girato conquisti il box Office con forza!!si apr… -