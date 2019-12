Siamo il nulla in Libia

ilfoglio

(Di sabato 7 dicembre 2019) Roma. L’analisi ufficiale del governo italiano su quanto accade in, ripetuta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un colloquio concesso al Foglio e ad altri quotidiani italiani è che “non esiste una soluzione militare alla crisi libica”. E’ un’analisi che non considera un fatto rilev

CarloCalenda : Pensare di guidarla come ruota di scorta di due persone - Salvini e Meloni - che non conoscono il mondo, non hanno… - MarcoMoriniTW : Vedo che alcuni di voi (99.9 periodico) sono preoccupati di non aver fatto tutto correttamente. NON PREOCCUPATEVI.… - IlContiAndrea : Hanno oscurato Gianna che cantava per collegarsi con l’accensione del presepe. Non dico nulla per rispetto. Ma siam… -