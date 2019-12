Rugby | Challenge Cup 2019-2020 | Zebre – Brive 27-24 | show bianconero in Europa

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dopo la prima vittoria in Guinness Pro 14 letrovano anche la prima vittoria nelle coppe europee, con i bianconeri che a Calvisano si impostano con un ottimo 27-24 contro i francesi del. Primo tempo perfetto per Biagi e compagni, che marcano subito in apertura, controllano e, poi poco dopo la mezz’ora allungano nettamente chiudendo il discorso e conquistando il bonus, rischiando però nel finale. Come detto, pronti via e Balekana va oltre al termine di un’ottima azione offensiva eche vanno sul 5-0. Reagisce, mette in difficoltà i padroni di casa, ma non vanno oltre un piazzato all’11° minuto. Ma i bianconeri sono in palla – esaltati dal bel successo di Newport – e tornano a macinare gioco. Al 22′ è Carlo Canna a tuffarsi per la seconda meta delle, che però allungano decise dopo la mezz’ora. Al 32′ è Giovanni ...

