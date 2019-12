Queste illustrazioni ci mostrano cos’è veramente l’amore tra le mura domestiche

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) n una relazione di coppia, i momenti più intimi sono quelli vissuti a casa, lontano dagli sguardi altrui. E sono proprio questi i preziosi istanti d’amore che l’artista Amanda Oleander ama rappresentare nei suoi disegni.Nel lavoro si ispira alla sua vita e alle relazioni personali, soprattutto quella col marito Joey Rudman – sebbene attinga anche alle interazioni con parenti e amici, nonché alle cose che le succedono in prima persona. “Ho sempre nutrito un forte interesse verso i comportamenti e la vita privati delle persone,” ha spiegato l’artista a HuffPost. “Nel caso mio e di Joey, ci sono momenti che vorrei veder immortalati da un fotografo, come quando ci coccoliamo sul divano o ci laviamo i denti insieme. Solo che invece di fotografarli, io li disegno.Oleander e Rudman hanno fatto il grande passo ad agosto, ...

