LIVE Sci alpino | Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA | podio ad un passo per

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:41 Prova discreta della russa Prokopyeva, 22ma a 2″ da Schmidhofer. 22:37 10 atlete alla fine, si avvicina la vittoria per Schmidhofer e ilper Marsaglia! 22:34 Nessuna sciatrice riesce ad avvicinarsi ai tempi delle big, pista rovinata eormai archiviato. 22:29 Male la nostra Delago, ultima a più di 3″ da Schmidhofer. 22:25 Nufer 22ma, tocca a Nadia Delago dopo la pausa. 22:22 Wiles non insidia le prime 10 posizioni. 22:19 Ortileb 12ma, distante 1″32 dalla vetta. 22:16 Haaser parte bene ma commette una serie di errori e finisce 13ma e lontana dalle posizioni che contano. 22:14 Comincia la gara di Haaser, uno degli ultimi pericoli per il. 22:12 Juliana Suter non impensierisce le prime e paga al traguardo quasi 3 secondi. 22:10 Non riesce mai ad entrare nella gara Curtoni, 15ma a 1″80 dalla ...

