“L’Immigrato” | la canzone di Checco Zalone che ha diviso il pubblico

(Di sabato 7 dicembre 2019) Per promuovere il suo ultimo film, “Tolo Tolo” in uscita in tutte le sale da giorno 1 gennaio,ha composto unairriverente che ha lasciato spazio a diverse polemiche. “L’Immigrato”, questo il titolo della, è cantata alla maniera di Toto Cutugno e mostra in modo divertente e impertinente il modo in cui alcuni italiani vedono per l’appunto gli immigrati. Una parodia che vede un uomo di colore chiedergli dei soldi al semaforo e che poi finirà con il portarsi a letto la moglie. Sul web alcune persone hanno bocciato l’iniziativa diin modi decisamente poco carini e con commenti parecchio offensivi. “Se apiacciono tanti i migranti, spero che gli regali a tutti il biglietto per vedere il suo nuovo film. Spero che sia il suo solo. Per me ha chiuso. #boicotta”. “schifoso comunista cesso ...

gianni_belletti : RT @ilvocio: Bufera sulla canzone 'L'immigrato' di Checco Zalone, ironia o razzismo? Ironia sul razzismo. Gianni Belletti @gianni_bellet… - Rocco_italiano2 : Le polemiche per la canzone di Ceccho Zalone 'L'immigrato' - ilvocio : Bufera sulla canzone 'L'immigrato' di Checco Zalone, ironia o razzismo? Ironia sul razzismo. Gianni Belletti… -