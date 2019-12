Lazio da sballo | Juve travolta all’Olimpico 3-1 | per lo Scudetto c’è anche Simone

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) E’ la settimana delle romane, di nuovo. Dopo il pari della Roma a casa dell’Inter, ci pensa laad andare addirittura oltre battendo in rimonta 3-1 lantus all’Olimpico. Risultato: l’Inter è prima a +2 sui bianconeri e, mica è un caso, i biancocelesti si avvicinano minacciosi a -3 dai campioni d’Italia. Per la squadra di Sarri è la prima sconfitta stagionale. Dal tutto al niente Il copione scritto da Inzaghi è un romanzo con finale inimmaginabile. Ladella prima mezzora è di quelle che lasciano poche speranze alle rivali. E quando Ronaldo si sblocca su assist di Bentancur dopo 49 giorni di digiuno, la chimica bianconera sembra ridiventata materiale inaccessibile per tutti. E, invece, no. Ronaldo festeggia il momentaneo 0-1, Ansa Disastro Emre Can La partita cambia quando si fa male Bentancur, fino a quel momento il migliore in ...

sanktaklaus : RT @cmdotcom: E' una #Lazio da sballo: 3-1 alla Juve in rimonta! Inzaghi a -3 da Sarri, l'Inter resta prima -