Ladri ubriachi rubano un’auto | dentro c’è un bambino e fanno un incidente

(Di sabato 7 dicembre 2019) Vicenda rocambolesca ieri sera venerdì 6 dicembre a Candiana, in provincia di Padova. Un padre ha lasciato l’auto accesa per pochi minuti per recuperare uno dei suoi figli ad un campo sportivo. All’interno della vettura, stava l’altro figlio, di 8 anni. In quegli attimi però, 3 persone hanno approfittato della situazione per rubare l’automobile. Poco dopo però hanno fatto une hanno tentato invano la fuga a piedi, prima di finire in manette. Pregiudicati e positivi all’alcol test I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e sono partiti alla caccia dei malviventi. In breve tempo, 3 uomini di etnia rom son stati individuati e arrestati per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I 3 sono molto giovani, ma tutti quanti pregiudicati, precisa Padova Oggi. Si tratta dei due residenti a Vighizzolo d’Este (Padova) Kari Lander (23 ...

