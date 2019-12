Il governo cadrà sulla web tax?

it.insideover

(Di sabato 7 dicembre 2019) La lista dei problemi di Giuseppe Conte si allunga sempre di più. Il premier, e con lui il precariogiallorosso, deve affrontare questioni assai delicate, come il futuro dell’ex Ilva di Taranto, il salvataggio Alitalia e la difesa degli operai della Whirlpool. Ma non è finita qui, perché accanto ai problemi economici e sociali non mancano numerosi nodi politici: da una manovra 2020 che ha già spaccato la maggioranza alla diatriba sul Mes, dal rischio di uno sgambetto da parte di Renzi allo spauracchio delle elezioni anticipate. Il quadro, di per sé già abbastanza traumatico, potrebbe incupirsi ulteriormente per colpa di Donald Trump, pronto a imporre dazi pesantissimi sull’Europa, Italia compresa. Chi frequenta le stanze della Casa Bianca ha parlato di un Trump letteralmente furioso per come si stanno mettendo le cose con gli alleati del Vecchio Continente. Il punto ...

cavalierepadano : @VittorioBanti Sommessamente in fondo è meglio così. Approvando incostituzionalmente la manovra, almeno si eviterà… - l_ecologo : @Libero_official Avete notato che appena un governo nasce già si parla di quando cadrà. Il che fa di questo paese u… - ArturoItria : @CarloCalenda #ilva é paradigmatico. Su #ilva é caduto il governo PD di #Renzi e su #ArcelorMittal cadrà il governo #PD #m5s -