Francesca Pascale | «Sto con le sardine | mi auguro non facciano come i grillini»

(Di sabato 7 dicembre 2019) Anche, la fidanzata del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, mostra interesse verso le, il movimento nato spontaneamente a Bologna che da settimane riempie le piazze di tutta Italia. «Guardo con interesse alle, vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi. Minon» ha dichiaratoin un’intervista all’HuffPost annunciando, poi, che «valuterà il piacere di riscendere in piazza il 14 dicembre» (quando lesi riuniranno a Roma). Le«Si tratta di un fenomeno spontaneo, dilagante, animato da giovani, quindi va guardato con rispetto, interesse e soprattutto non va sottovalutato. Un errore che a suo tempo è stato commesso con i 5 stelle e il risultato è quello che è oggi sotto gli occhi di tutti. Perché etichettarlo...

