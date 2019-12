notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) E’ da poco iniziata la Prima della Scala che, come ogni anno, riunisce nel capoluogo lombardo decine di rappresentanti del mondo dello spettacolo e della politica. Non poteva mancare il sindaco di Milano, che si è presentato in teatro per assistere alla Tosca di Giacomo Puccini accompagnato dalla. Chi è ladiPoco prima che l’opera iniziasse,ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alla sua accompagnatrice. Alta, bionda, abito nero lungo con una scollatura a V brillantinata, in moltissimi sono rimasti sorpresi dal look e della bellezza della. “Complimenti alla signora“, “Che eleganza“, “Che classe“, hanno commentato alcuni degli utenti chiedendo informazioni su chi fosse la donna. Si tratta di Cristina Brazoli, classe 1970. E’ madre di tre figli e ...

Chi è la moglie di Beppe Sala?