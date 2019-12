Roma | Fonseca | «Buona partita Volevamo giocare a viso aperto»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il tecnico dellaha parlato al termine della sfida contro l’Inter, pareggiata 0-0 tra le mura di San Siro Pauloha analizzato il pareggio ottenuto contro l’Inter: «Siamo mancati negli ultimi metri, ma abbiamo disputato unae ci siamo riusciti». «L’Inter ci ha attaccato grazie a nostri errori in fase di costruzione, ma non ci siamo snaturati. Abbiamo sbagliato, ma voglio coraggio dalla mia squadra. Devo fare i complimenti alla mia difesa, come al resto del gruppo. Mirante è un buon portiere», ha concluso il tecnico dellaai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com

