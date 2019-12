Qualcomm Snapdragon 8c e 7c | nuovi processori per Windows on ARM

windowsinsiders

(Di sabato 7 dicembre 2019), in occasione del terzo giorno del Tech Summit 2019, ha svelato8c e 7c: duechip per PCon ARM di fascia media e bassa.8c Il processore8c è il successore dei850 e offre prestazioni fino al 30% più veloci. È realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri, integra una CPU octa-core è può essere abbinato al modem X55 5G. Sarà destinato ai PCon ARM di fascia media e con un prezzo compreso tra i 700 e i 500 euro. Caratteristiche principali CPU: Kryo 490 – octa-core fino a 2.45 GHz – 64-bit. GPU: Adreno 675 – API DirectX 12. Connettività: modem X24 LTE o X55 5G. Mmeoria: 4 canali e velocità massima di 2133 MHz. Storage: NVME SSD o UFS 3.0. Foto: dual camera fino a 16 MP – single camera fino a 32 MP. Risoluzione massima: 4K Ultra HD.7c Il processore7c è ...

