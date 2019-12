Partita Iva 2019 | chiusura d’ufficio per soggetti inattivi Quando scatta

termometropolitico

(Di venerdì 6 dicembre 2019)IvaperIva inse c’ètà da almeno 3 anni: è questo l’oggetto del provvedimento prot. 1415522 dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre, in virtù del comma 15-quinquies dell’articolo 35 del dpr n. 633/72. Quest’ultimo recita infatti come segue: “L’Agenzia delle Entrate procedealladelle partite Iva deiche, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria”. Infine si rimanda all’apposito provvedimento che va a stabilire criteri e modalità di applicazione dell’intervento.Ivain caso dità, la procedura Prima ...

