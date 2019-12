«Non Prendiamoci sul Series» | ci prepariamo per La casa di carta 4 insieme a Clavdio

vanityfair

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nel player qui sotto la nuova puntata di Nonsulcon. Ciall’uscita de Ladi4 con un mega ripasso della terza stagione. Nonsulriparte con una seconda stagione in cui, ancora una volta, commenteremo le serie tv del momento con degli ospiti d’eccezione. Chiacchierare di serie è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di teorie e riflessioni e lo commentiamo con un ospite. Non da esperti, o da critici, ma da appassionati binge watcher. Nonsulè proprio questo: un podcast dove troverete speculazioni, dichiarazioni d’amore nei confronti di alcuni personaggi e d’odio per altri.ai nostri ospiti ripercorreremo, frame dopo frame, i momenti più avvincenti della serie che al momento ci tiene svegli la notte. La nona ...

