Nella Danimarca della lista dei ghetti

it.insideover

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Laè uno dei Paesi con il più alto tasso di immigrazione in Europa. Questo fenomeno ha spinto negli anni scorsi il governo danese a pubblicare unadei quartieri nei quali la percentuale di stranieri extracomunitari è di maggior rilievo. Due sono le fasce: la fascia a rischio ridotto e il “ghetto duro”. Ogni anno, taleviene aggiornata in virtù dei cambi di residenza e trattamenti particolari vengono riservati per quelle aree che mantengono lo status per oltre cinque anni (arrivando fino allo smantellamento delle abitazioni). Letteralmente denominata “dei“, la definizione ha ovviamente infastidito partepopolazione danese, che guarda a questo nome come a un chiaro messaggio dispregiativo. Misure speciali verso la popolazione Vivere all’interno di un ghetto non significa però solamente essere marchiati dalla propria ...

Hoepli_1870 : 'Un volume che vuole essere un viaggio ideale nella felicità nordica (Lycka in svedese) tra Svezia, Danimarca, Norv… - ilMasochista : RT @theciosaz: Chissà se mai faranno una puntata di Black Mirror nella quale non esiste l'Unione Europea e tutti hanno le valute nazionali,… - theciosaz : Chissà se mai faranno una puntata di Black Mirror nella quale non esiste l'Unione Europea e tutti hanno le valute n… -