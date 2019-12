Concorsi pubblici a Napoli | 6 arresti

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Operazione all’alba per la GdF di. Sono sei le persone arrestate dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale del capoluogo campano in seguito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica. Per tutti gli arrestati, le accuse sono piuttosto gravi. Si tratta di associazione per delinquere dedita alla corruzione e finalizzata a favorire illecitamente il superamento di. Tra le persone fermate, c’è il sindaco di Sant’Anastasia, comune della provincia di, Raffaele Abete. Oltre a lui, sono presenti anche il segretario generale e un consigliere comunale. Gli altri indagati sono un imprenditore, la vincitrice di un concorso pubblico per titoli ed esami e il marito di quest’ultima. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero truccato a proprio ...

