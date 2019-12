CIMON-2 | il robot che fa da assistente per gli astronauti è in viaggio per la Stazione

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un nuovoper laSpaziale Internazionale (ISS):-2 (Crew Interactive MObile companioN) è decollato per il suonello spazio il 5 dicembre 2019. Sviluppata e costruita in Germania questa versione è stata modificata e dotata di nuove capacità. Proprio come il suo predecessore,-2 sarà implementato nel modulo di ricerca europeo Columbus.è un dimostratore tecnologico sferico volante, autonomo, dotato di intelligenza artificiale e che interagisce con gli. “-1 – il nostro prototipo – è tornato sulla Terra il 27 agosto 2019 dopo aver trascorso 14 mesi sulla ISS ed è ora arrivato presso lo stabilimento Airbus di Friedrichshafen”, ha dichiarato Christian Karrasch, Project Manager dipresso l’Agenzia Spaziale Tedesca DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) di Bonn. L’esperimento tecnologico è ...