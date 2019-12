TUTTOSPORT – Lukaku chiama Mertens all’Inter

calciomercato.napoli

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Per il belga l’operazione è difficile, ma non impossibile Secondo quanto si legge all’interno della prima pagina di ””, Romeluavrebbe virtualmenteto Driesall’Inter. I due, che si trovano a meraviglia nella nazionale del Belgio, andrebbero a comporre una coppia d’attacco che tanto piacerebbe ad Antonio Conte. Lo stesso allenatore nerazzurro avrebbe richiesto a gran voce Ciro, come anche riportato ieri da vari tabloid della stampa europea tra cui quella belga. Come ci ha riferito anche Nicolò Schira ai nostri microfoni, al momento tra il calciatore e Marotta ci sarebbero solamente stati dei contatti. Un sondaggio è arrivato anche da parte del Dortmund. ADL non obbliga nessuno, ma niente sconti: sarebbe un danno irreversibile Si tratterebbe dunque di un’operazione possibile, ma allo stesso tempo complessa: ADL ...

MondoNapoli : PRIMA PAGINA Tuttosport - Mertens all'Inter: lo chiama Lukaku - - napolista : Tuttosport: pressing dell’Inter su Mertens. Lo sponsor è Lukaku Conte lo voleva anche ai tempi del Chelsea. Dries… - news24_napoli : Inter-Mertens, Tuttosport: il belga chiede un ricco triennale. Pressing… -