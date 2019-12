Tutto è ciò che è | tutto è ciò che rimane E ciò che rimane è una forma d' amore

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La meraviglia delle saghe familiari si è riappropriata della letteratura italiana. Lo ha fatto in questo lungo inverno della civiltà italiana affondata tra il nazionalismo becero e la dicotomia profonda tra reale e approssimazione. Lo ha fatto quasi come una risposta di memoria necessaria e necessitata, come un urlo decodificatore di un malessere che ha bisogno di raccontare e farsi sentire per ristabilire pezzi di verità e pezzi di coscienza collettiva. Solo con la memoria si può guardare al futuro con consapevolezza e solo con la verità si può decidere quale strada intraprendere per non perdersi nei logorroici slogan della banalità. Così, quando meno te lo aspetti, la letteratura esce allo scoperto e ti schianta un ceffone sul viso per ricordarti quanto la vita sia complicata, quanto la storia sia intricata, ...

borghi_claudio : Con l'intervista di oggi sul Corriere scopriamo che conte non solo è un mentitore seriale ma non ha idea di ciò di… - davidealgebris : Cio’ che non trovo democratico e’ che piu se ne parla e piu’ i mercati ci speculano , quindi una minoranza fa pagar… - Capezzone : #Fazio chiama #Puccini “Giuseppe Puccini” (informarlo che non si chiamava così), e, parlando di #Tosca, cita il “me… -