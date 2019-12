Tragico schianto a Pompei | Francesco lascia la moglie e due bimbi piccoli

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Notte di sangue sulle strade di. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le venti di ieri, nella zona dei Tre Ponti, nella periferia del comune vesuviano. A perdere la vitaStaibano, un ragazzo di 24 anni residente a Boscoreale. La vittimauna, l’amata Giusy, e due. Il giovane viaggiava sul proprio scooter, un Piaggio “Beverly”, in compagnia di un amico quando, per cause ancora tutte da accertare, il mezzo ha impattato violentemente su una Lancia “Musa”. Loè avvenuto all’incrocio tra via Arpaia, Tre Ponti e via Ripuaria, precisamente nella curva nei pressi della macelleria. Il ragazzo è morto praticamente sul colpo: quando i soccorritori hanno estratto il corpo rimasto incastrato sotto l’auto il 24enne non dava infatti più segni di vita. Il passeggero che viaggiava con lui è ...

