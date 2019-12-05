Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI AL Traffico SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E PISANA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E NOMENTANA VERSO LO STADIO E IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 SULLA A24 LUNGO IL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL Traffico VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL ...
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romadailynews : Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19:30: IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI AL TRAFFICO SU… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversintoscan : ??? TRAFFICO REGOLARE Code RISOLTE sul bivio A1/A11 provenendo da Bologna e da Roma in direzione #Pisa #viabiliTOS -
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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 18 : 00: SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17 : 30: SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S’ANDREA E LO SVINCOLO A24 SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. IN PIAZZA SAN ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17 : 00: SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO LUNGHE CODE PER INCIDNTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LA VIA DEL AMRE E L’APPIA, RALLENTAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S,ANDREA E LA PRENESTINA FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. IN PIAZZA ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 16 : 30: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E IN QUELLA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 ANCHE DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma E’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE ALLE ORE 16.30, ...
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