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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19 | 30 IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI AL Traffico SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO ...

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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI AL Traffico SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO    SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA  TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA  E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E PISANA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST  FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E NOMENTANA VERSO LO STADIO E IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO  A24    SULLA A24 LUNGO IL TRATTO URBANO  RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE    PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL Traffico VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL ...
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    : SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO  INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA  TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA    CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST  FILE ANCHE SULLA ...

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    : SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE  TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S’ANDREA E LO SVINCOLO A24    SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO   ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO    FINO  ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. IN PIAZZA SAN ...

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    : SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO   ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO    LUNGHE CODE PER INCIDNTE ANCHE  SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LA VIA DEL AMRE E L’APPIA, RALLENTAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S,ANDREA E LA PRENESTINA FINO  ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. IN PIAZZA ...

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