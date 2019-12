Rapina in casa | uomo spara nel buio | in pochi secondi la tragedia

viagginews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Pensa ad unain, impugna una pistola e fa fuoco. Succede tutto alprima dell’alba, ed indrammatici istanti Una possibileinfinisce nel sangue in provincia di Bologna. Succede a Bazzano, frazione di Valsamoggia, in aperta campagna. Qui alcuni uomini si erano radunati davanti all’ingresso di una villa, … L'articoloinnelinlaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LaSany88 : RT @Marco_dreams: Un carabiniere è stato arrestato dai suoi colleghi di Prato nell'ambito di un'indagine su una rapina in casa, ai danni di… - mariaclorinda6 : RT @Marco_dreams: Un carabiniere è stato arrestato dai suoi colleghi di Prato nell'ambito di un'indagine su una rapina in casa, ai danni di… - pignasca : RT @Marco_dreams: Un carabiniere è stato arrestato dai suoi colleghi di Prato nell'ambito di un'indagine su una rapina in casa, ai danni di… -