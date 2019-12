Perché le donne vivono più a lungo degli uomini

bigodino

(Di venerdì 6 dicembre 2019)lepiù a? Gli scienziati hanno già scoperto la risposta ma noi non vogliamo darvi la variante scientifica ma quella che più ci piace, basata su quello che vediamo ogni giorno. Si tratta di un racconto di fantasia che riprende, però, fedelmente, quello che accade in quasi tutte le famiglie. È sera e marito e moglie dice al marito: “Io vado al letto…” Poi, però, va in cucina e prepara i panini per il giorno dopo. Prepara le tazza per la colazione, tira fuori la carne dal congelatore per la cena del giorno dopo, da un’occhiata ai cereali, mette lo zucchero nella zuccheriera, prepara le posate e i piattini per la colazione. Mette i panni appena lavati nell’asciugatrice, raccoglie quelli sporchi in giro per casa e li mette nella lavatrice. ...

