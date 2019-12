Oltre alla memoria | di Samsung Galaxy A31 ora conosciamo anche i colori

tuttoandroid

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Stando alle ultime indiscrezioni, ilA31 dovrebbe essere disponibile sin dal lancio sul mercato in tre colorazioni: nera, bianca e rossa L'articolo, diA31 oraproviene da TuttoAndroid.

caritas_milano : #Migranti. Illegali i #Respingimenti in #Libia. Una sentenza del Tribunale di Roma sancisce che il respingimento è… - antoniospadaro : La #saggezza orientale non è soltanto di conoscenza, ma di tempi. Alla nostra società occidentale aiuta tanto impar… - ilfoglio_it : Si tolgono i finanziamenti pubblici, si demonizzano quelli privati, si offrono ai pm strumenti per essere discrezio… -