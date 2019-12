News Uomini e Donne | Andrea Dal Corso disperato | “E’ stata uccisa!”

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019)Daldiin lacrime sui social: lo straziante racconto Il giovaneDal, per i pochi che non lo sapessero, è stato uno dei protagonisti assoluti della scorsa edizione del Trono Classico di. E oggi è tornato a far molto parlare sul web per un motivo davvero tragico. Cosa gli è successo? Per fortuna a lui nulla, ma ad un suo amico sì. A raccontarlo in lacrime è stato lo stesso ex corteggiatore disu instagram: “Ho appena saputo che la mamma di un mio amico di Treviso èviolentata e uccisa mentre era nel suo b&b in una delle varie isole nel Nord Africa…Sto così male perchè mi metto nei suoi panni…Un ragazzino di 21 anni con un fratello di 17…” Un racconto che ha scioccato tutti i fan del fidanzato di Teresa Langella, i quali si sono immediatamente riversati sui social per fargli ...

Notiziedi_it : Armando e Veronica, news da Uomini e donne: tra i due c’è stato un bacio, Incarnato è uscito anche con Roberta | vi… - zazoomnews : Uomini e Donne anticipazioni: Giovanna sul trono e Giulio corteggiatore? Ecco che cosa è successo in studio -… - Greenreport_it : Sorpresa: nelle terre aride ci sono molti alberi e foreste e sono fondamentali per la sopravvivenza di uomini e ani… -