Fiorentina | Chiesa in stand-by | ora la priorità è ripartire

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il futuro è tutto da definire ma c’è ancora tempo. Ladellaad oggi è quella di tornare a vincere e di superare questo momento di crisi che sta vivendo la squadra di Montella. Proprio di questo hanno parlato ieri il patron dei viola Commisso e il padre-agente di Federico. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport si è parlato, nel colloquio durato circa due ore, solo in modo velato di quella che potrà essere l’offerta di rinnovo fino al 2024 con l’inserimento di una clausola. Adesso, anche per il calciatore, laè quella di rilanciarsi. Leggi su Calcionews24.com

