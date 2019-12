anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “C’è ancora tanto da fare, c’è soprattutto una carenza di mezzi, sia di bus che di. Scontiamo una mancata programmazione degli anni passati“. Così Umberto de, presidente dell’Eav, intervenendo stamattina nella trasmissione “Barba e capelli” di Radio Crc. Non tutto però forse è perduto: “La gomma? – afferma de– Oggi andrò a firmare un atto dal notaio, insieme alla Regione, per il passaggio degli autobus dalla Regione, che ha pagato il 70 per cento dei costi, a Eav. Saranno messi in servizio 38 bus per. Abbiamo, poi, le assunzioni degli autisti, che faremo sempre a, proprio in concomitanza. I problemi sono tanti e i lavoratori hanno anche i loro motivi; quello che a me non piace è non trovare una soluzione assieme. Si tratta però di una questione ...

anteprima24 : ** #Eav, de Gregorio cala l'asso: 'A gennaio 38 nuovi bus e poi 5 treni per la Circum' ** - Notiziedi_it : Eav, De Gregorio: “Da gennaio 38 nuovi bus e assunzioni” - NapoliToday : #Economia Eav, De Gregorio: 'Da gennaio 38 nuovi bus e assunzioni' -