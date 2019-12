È positivo all' alcoltest Ma guida lo scuolabus con 52 bimbi a bordo

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Pina Francone La vicenda in provincia di Pavia, dove il conducente del pullman è stato fermato dalla polizia stradale: la prova del "palloncino" ha dato esitoProcedeva pericolosamente a zig zag, tenendo (molto) poco e male il centro della carreggiata. L'attenzione degli agenti della stradale di Pavia è stata richiamata da quel pullmanto con difficoltà: i poliziotti hanno così affiancato il mezzo, bloccandolo per un controllo. L'autista dello– che aveva con sé apiù di cinquanta bambini delle scuole elementari – è stato sottoposto alla prova del "palloncino" e il risultato dell’esame dell'ha confermato i sospetti degli agenti: il conducente si era messo al volante con dell'alcol in circolo. Nonostante fossero appena le nove della mattina. La vicenda è stata riportata da La Provincia Pavese, che scrive come quel bus fosse in viaggio ...

