Spal | Mattioli crede nella salvezza | «Abbiamo la possibilità di rimediare»

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il presidenteha fiduciasua, penultima in classifica: «L’obiettivo è rimanere in categoria, il gruppo c’è» Lavive un momento difficile e il presidente, durante la conferenza stampa che ha presentato la collaborazione tra la squadra e l’Università di Ferrara, come riportato da TuttoMercatoWeb, ha parlato della sfida. «Il nostro obiettivo principale è quello di mantenere la categoria, seppur il momento che stiamo vivendo sia particolare. Siamo certi di aver tutte ledi. Il gruppo c’è e bisognerà lavorare sodo, così come sarà necessario sentire tutto l’entusiasmo da parte del nostro popolo, che ci deve stare vicino». Leggi su Calcionews24.com

