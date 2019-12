Omicidio Caruana Galizia | delegazione Ue in missione a a Malta | «Seri rischi per lo Stato

Omicidio Daphne Caruana Galizia - l’intermediario in aula difende l’ex capo di gabinetto : «Fenech unico mandante» : Il tassista Melvin Theuma, l’intermediario tra gli esecutori e il mandante dell’Omicidio di Daphne Caruana Galizia, è apparso oggi per la prima volta in Tribunale, per testimoniare sul caso della morte della reporter maltese. Theuma ha ribadito le sue accuse verso Yorgen Fenech, confermando che non ci sono altri mandanti oltre all’imprenditore maltese: «No, per quanto mi riguarda e so il ‘mandante’ è Yorgen ...

Omicidio Caruana Galizia - la famiglia presenta un esposto contro il premier Muscat. Delegazione Ue a Malta : La famiglia di Daphne Caruana Galizia ha presentato un esposto per violazione della Costituzione contro il primo ministro maltese Joseph Muscat, chiedendo che desista da un’ulteriore intromissione nelle indagini sull’Omicidio della giornalista e chiedendo che sottoponga all’esame della Corte il suo coinvolgimento nel caso. L’esposto è firmato dal vedovo nonché avvocato Peter Caruana Galizia e dagli altri tre legali ...

Malta - il premier Muscat si dimetterà a gennaio sulle pressioni per l’Omicidio Caruana : Proprio domenica diverse migliaia di manifestanti sono scese in piazza a La Valletta per chiedere le dimissioni del premier.

Omicidio Caruana Galizia - la sorella della giornalista mette Muscat alle strette : «Si dimetta immediatamente». Le ombre sul premier e le sue “amicizie” : Dimissioni «immediate» di Joseph Muscat. Lo ha chiesto Corinne Vella, sorella di Daphne Caruana Galizia, a nome della famiglia della giornalista maltese uccisa. A motivare la richiesta è stata l’incriminazione dell’imprenditore Yorgen Fenech, avvenuta il 30 novembre. Fenech, uno degli uomini più ricchi del Paese, è considerato uno dei possibili mandanti dell’Omicidio. «Ora noi ci aspettiamo che il primo ministro lasci ...

Muscat lascerà entro il 18 gennaio : attesa l'incriminazione di Fenech per l'Omicidio di Caruana Galizia : È scattata l’ora della resa dei conti, a Malta. Mentre il premier Joseph Muscat dovrebbe lasciare al più tardi il 18 gennaio, per l’imprenditore Yorgen Fenech è attesa l’incriminazione formale per l’omicidio di Daphne Caruana Galizia. Per gli inquirenti è il 37enne erede del Tumas Group, trasformato dal padre in un impero di casinò veri e online, alberghi di lusso, porti privati, ...

Omicidio Caruana Galizia - il premier maltese Joseph Muscat si dimetterà il 18 gennaio : Dopo il capo di gabinetto e il ministro del governo, salta anche la testa del primo ministro di Malta: Joseph Muscat lascerà il suo incarico il 18 gennaio prossimo. L’inchiesta sull’Omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia uccisa due anni ha quindi definitivamente travolto il governo de La Valletta.Continua a leggere

Malta - Omicidio Caruana : in migliaia protestano contro il governo cantando “Vaffanculo” di Masini : Il premier di Malta Joseph Muscat sempre più in bilico dopo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'omicidio della giornalista d’inchiesta Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017. Nella serata di venerdì 29 novembre migliaia di persone sono scese in piazza sull’isola per chiedere le sue dimissioni.Continua a leggere

Omicidio Daphne Caruana Galizia : Muscat pronto a dimettersi da premier : Il primo ministro maltese Joseph Muscat annuncerà le sue dimissioni a breve. Lo riferisce in apertura il Times of Malta, sottolineando che la sua decisione arriva al culmine della crisi politica generata dall’inchiesta sull’Omicidio di Daphne Caruana Galizia.Muscat stamane ha incontrato il presidente della Repubblica George Vella, al quale - spiega il giornale - potrebbe aver anticipato la sua decisione. È atteso un ...

Caruana - premier di Malta verso le dimissioni : crisi di governo dopo inchiesta su Omicidio : dopo l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia e l'arresto del presunto mandante, l'imprenditore Yorgen Fenech, rilasciato su cauzione dopo l'arresto, il primo ministro...