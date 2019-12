Marracash a Le Iene | “Mi chiamavano Marocchino”

Marracash senza filtri a Le Iene : “Quando ero piccolo avevo la mentalità di rubare qualsiasi cosa” : È un periodo davvero ricco di soddisfazioni per Marracash che non solo festeggia il disco di platino del nuovo album “Persona”, ma anche il sold out al Forum di Milano e le prevendite del prossimo tour (al via dal 28 marzo) che stanno andando a gonfie vele. Per festeggiare al meglio il rapper si è prestato ad una intervista irriverente e senza peli sulla lingua de “Le Iene”. Bartolo Fabio Rizzo (questo il vero nome del rapper) ha subito in ...