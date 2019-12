Jesi | straniero aggredisce barista e 62enne intervenuto in sua difesa

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Federico Garau L'extracomunitario ha approfittato in modo eccessivo del buffet preparato per gli avventori che si stavano concedendo un aperitivo. La richiesta di moderazione da parte dellalo ha fatto andare su tutte le furie: spintonata, la donna è statadal, aggredito a sua volta È stato aggredito con violenza all'interno di un bar di(Ancona) per il fatto di essereindi unacontro la quale si era avventato un giovane uomo di colore, ed è quindi finito al pronto soccorso. La vittima è un uomo di 62 anni, che durante il tardo pomeriggio dello scorso martedì 3 maggio si trovava nel bar "Giù Al L'angoletto" di Corso Giacomo Matteotti. Sono all'incirca le 18, quando nel locale entra uno, che al bancone domanda un semplice bicchiere d'acqua alla dipendente. Dopo aver ricevuto quanto richiesto, tuttavia, ...