Gli asili nido si laureano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ieri, 3 dicembre 2019, ad Adriana Lodi, l’Università di Bologna ha consegnato la laurea ad honorem in Pedagogia. Classe 1933, eletta in Consiglio comunale a Bologna nel ’60, l’Assessora Lodi nel 1969 inaugura quello che (senza saperlo) sarebbe stato riconosciuto come il primo asilocomunale d’Italia, il Patini, ancora oggi in funzione, anticipando di due anni la prima legge in materia che conobbe il nostro Paese nel 1971.Non che prima non esistesse nulla: esistevano alcune esperienze private (soprattutto confessionali) e l’opera Omni, creata appositamente. Ma con i nidi comunali la musica cambia e da servizi assistenziali i nidi diventano educativi, ricchi quindi di benefici pedagogici per la crescita dei più piccoli, servizi per conciliare il lavoro pagato e di cura e per favorire l’ingresso e la permanenza delle donne nel ...

