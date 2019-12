Elena Morali | Di Lorenzo torna a parlare | “Non si è più fatta sentire”

Nuove rivelazioni su Elena Morali : l’ex pupa finisce ‘nei guai’. A Pomeriggio 5 è scandalo : Continua a tenere banco il gossip riguardante Elena Morali e Fabio Rondinelli, con quest’ultimo che ritiene di aver avuto un flirt con lei. Ad occuparsi nuovamente della vicenda ci ha pensato la conduttrice Barbar d’Urso, che a ‘Pomeriggio Cinque’ ha fatto intervenire il diretto interessato. Durante il suo collegamento, Fabio ha rivelato di non essere stato denunciato da Gianluca Fubelli ed ha aggiunto che sarebbe molto curioso di sapere per ...

Simone Coccia si scaglia contro Elena Morali : Simone Coccia su “Instagram” si scaglia contro Elena Morali. Dopo le rivelazioni di Daniele Di Lorenzo, Coccia si toglie qualche sassolino dalla scarpa. A “Pomeriggio Cinque”, Di Lorenzo aveva rivelato di essere stato per un anno l’amante di Elena Morali, quando lei era ancora fidanzata con Gianluca Fubelli, comico noto col nome di Scintilla. Dopo la rottura, i due erano stati insieme fino a pochissimo tempo fa. Simone Coccia che non ha ...

Daniele Di Lorenzo Svela la Verità sul Tradimento di Elena Morali e Scintilla! : Non si placano le polemiche attorno alla coppia formata da Elena Morali e Scintilla. I due nei giorni scorsi sono apparsi nel programma Live – Non è la D’Urso, per smentire categoricamente le voci dei tradimenti. Adesso però, il presunto amante della Morali ha rilasciato delle clamorose rivelazioni, ecco cosa ha dichiarato. Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte “Scintilla”, sono una coppia ormai da vari anni. I due ...

Elena Morali rompe il silenzio su Daniele Di Lorenzo : lo sfogo : Daniele Di Lorenzo, Elena Morali sbotta: “Prima di giudicare bisogna conoscere i fatti” Elena Morali, nonostante sia in questi giorni a New York insieme a Francesca Cipriani e ad altri suoi amici, ha comunque trovato il tempo di seguire la vicenda di gossip legata a Daniele Di Lorenzo. Difatti ieri quest’ultimo è andato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per rivelare di aver avuto una relazione clandestina con Elena Morali ...

Simone Coccia Colaiuta spiattella tutto : la frase su Elena Morali (fidanzata di Scintilla) è una lama : Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato di Stefania Pezzopane, non ha perso tempo e, dopo aver ascoltato le dichiarazioni che Daniele Di Lorenzo ha rilasciato a Pomeriggio 5, ha puntato il dito contro Elena Morali. La fidanzata del comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è stata protagonista di un clamoroso gossip. Daniele Di Lorenzo ha confermato di aver avuto una storia con l’ex pupa e in un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso ha spiegato ...

Pomeriggio 5 - Daniele Di Lorenzo smaschera Elena Morali : “Stava con me!” : Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio Cinque: tutta la verità su Elena Morali Daniele Di Lorenzo è stato ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare la sua versione dei fatti sulla relazione avuta con Elena Morali. Il produttore ha rivelato che l’attuale compagna di Scintilla, Gianluca Fubelli, è stata con lui fino a sette giorni fa, ma non solo. La loro relazione, a differenza di quanto affermato da Elena e Scintilla ieri ...

Elena Morali ha bestemmiato? Lei si scusa - ma chiarisce tutto : Il gossip sul presunto tradimento di Elena Morali ai danni del comico Scintilla continua ad imperversare e, ospite di Live! Non è la d’Urso, la showgirl si è talmente tanto arrabbiata da imprecare in diretta. Presente in trasmissione insieme al compagno, al secolo Gianluca Fubelli, la Morali ha continuato a sostenere di non aver mai avuto un flirt con il personal trainer Fabio Rondinelli che, in un video inviato direttamente a Barbara d’Urso, ha ...

Elena Morali - seno al vento mini slip. Arriva la proposta choc : “Frustami!” : Elena Morali continua a far parlare di sé. In attesa di capire come stiano realmente le cose con il suo fidanzato Scintilla, eccola incendiare la rete con una serie di scatti che tolgono il fiato. Elena Morali, nel corso degli ultimi mesi ha posa seducente e passionale tra completini di pizzo super sexy e bikini mozzafiato.“Gran gnocca”, scrive un seguace esprimendosi sull’immagine in cui Elena si prepara al workout con grande spirito. “Poppe in ...