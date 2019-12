Dazi,von der Leyen:Usa?Cauti,ma agiremo

Con gli Stati Uniti "tra gli annunci di potenzialie la loro messa in opera, dobbiamo stare attenti a scegliere le nostre parole". E' il cauto commento della presidente della Commissione Ue, von der,in una conferenza stampa. "Preferisco avere un incontro ben preparato con gli Usa" per "arrivare a una situazione il più possibile vantaggiosa per tutti". Ma "se ci sarà un risultato negativo, siamo pronti a reagire da soli",avverte. Poi sottolinea: la Nato ci sarà sempre ma serve anche l'Ue,"unica" per i suoi strumenti,inclusa la difesa.(Di mercoledì 4 dicembre 2019)