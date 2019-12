Borderline Pt 2 di Costantino è un EP che mantiene le promesse e ci parla di speranza

optimaitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ritrovare un artista è un po' come ritrovare un amico, e questo è quanto succede con l'ascolto diPt.2 di, il secondo EP dell'artista riminese che avevamo conosciuto a giugno in occasione del primo step del suo percorso:Pt.1 era un'opera fresca ed estiva, nel pieno mood di chi cerca una motivazione per prepararsi al sole delle vacanze e per chi vuole distendere i nervi contratti da un intero anno passato a fatturare. A questo giro, 27 anni e tanta passione per la musica, ha mantenuto le: 4 nuovi brani che si inseriscono nella stagione invernale con il linguaggio sonoro e semantico della riflessione. Cresciuto a pane e groove, l'artista ci presenta la seconda parte della sua opera per mettersi ancora più a nudo con atmosfere acustiche e retrò, un tentativo di offrire alla nuova generazione una finestra sul classico con una ...

