Andrea di York | accuse choc di Virginia Giuffre | «Fui costretta a fare sesso con lui a 17

urbanpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Buckingham trema.di, il terzogenito della Regina Elisabetta, amico del miliardario pedofilo e suicida Jeffrey Epstein, aveva giurato di non conoscere. In un’intervista alla BBC la ragazza ha ribadito però con forza le suecontro il principe: sarebbe stataad avere rapporti sessuali con lui tre volte, due delle quali quando era minorenne, tenuta in una sorta di stato di «schiavitù sessuale» dall’imprenditore americano Jeffrey Epstein, arrestato per abusi e traffico internazionale di bambini (che avrebbero visto coinvolti oltre 10.000 minorenni) e morto lo scorso 10 agosto in carcere in circostanze misteriose.didi: «Fuicon lui a 17 anni» «Ho dovuto farcon lui quando ancora ero minorenne. Questa non è solo una torbida storia di. È una storia di ...

Profilo3Marco : RT @mattino5: 'Rispetto per la sensibilità di donne che si ritrovano abusate e non sempre hanno la forza di denunciare' @CandidaMorvillo a… - Guidobillgmail1 : RT @mattino5: 'Rispetto per la sensibilità di donne che si ritrovano abusate e non sempre hanno la forza di denunciare' @CandidaMorvillo a… - mattino5 : 'Rispetto per la sensibilità di donne che si ritrovano abusate e non sempre hanno la forza di denunciare'… -