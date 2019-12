Vanessa Incontrada | Le critiche per il peso non mi interessano

blogo

(Di martedì 3 dicembre 2019) Campionessa di ascolti nella fiction e da venerdì scorso protagonista con Gigi D'Alessio in Vent'anni che siamo italiani, accolto peraltro da un discreto successo di pubblico,è tornata a parlare del bodyshaming al quale è stata sottoposta più volte, più recentemente dopo la nascita del figlio Isal.Ha dichiarato la showgirl spagnola al Quotidiano Nazionale: "Gli hater che mi hanno criticato per il mio? Non me ne curo. Ai ragazzi dico: non tutti hanno la fortuna di essere belli, ma bisogna accettarsi per quello che si è, senza timori e senza paure. Ogni donna è bella per quello che è". La conduttrice, che finisce ogni anno nel totonomi di coconduttrici del Festival di Sanremo, dice anche la sua sul crescente clima di odio sui social: "Ci sono persone, anche tra i giornalisti, che nascono per criticare il mondo. Il fenomeno è esploso coi social perché si tratta ...

