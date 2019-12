Tronchetti Provera | «Con Lukaku e Lautaro ricomincio a sognare Sull’accordo

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019) L’ad di Pirelliha parlato del legame della società con l’Inter: «Manterremo un rapporto, quale sarà lo vedremo», a margine della presentazione del calendario Pirelli 2020, ha parlato dell’Inter: «Il lavoro che ha fatto Conte è straordinario. Ha motivato e dato un gioco alla squadra con degli inserimenti che stanno avendo rendimento fuori le aspettative e con alcuni giocatori esplosi come. Conte è il volto del successo e dell’impegno».– «Quando vedo la precisione di certi passaggi die la velocità di esecuzione di Martinez mi ricordano un sogno che è diventato realtà e». PIRELLI – «Accordo in scadenza nel 2021? Manterremo un rapporto con l’Inter, quale sarà lo vedremo» Leggi su Calcionews24.com

