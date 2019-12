Raggi scrive a dipendenti | da 2020 buoni pasto aumentano a 7 euro

Roma - la Raggi scrive a Conte : “Possibile che il tratto Fori Imperiali-Clodio della Metro C costi 2 - 5 miliardi di euro in più del previsto” : Il tratto centrale della Metro C di Roma, da Fori Imperiali a piazzale Clodio, potrebbe determinare “un costo aggiuntivo di circa 2,5 miliardi di euro, al momento non finanziato, con un orizzonte temporale difficilmente ipotizzabile”. Basti considerare che nell’ultimo anno sono già state previste “nuove varianti” pari a 100 milioni di euro e che “nei primi mesi del 2019” sono state “iscritte ulteriori riserve per 400 milioni di euro”. La stima ...