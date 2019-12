Principe Andrea | le nuove accuse di Virginia Roberts Giuffre | “Mi sudava addosso come se

Virginia Giuffre : "La foto con il Principe Andrea è vera. C'è la data di stampa" - : Mariangela Garofano La posizione del principe Andrea va peggiorando di giorno in giorno. E ora la sua accusatrice Virginia Giuffre ha rilasciato una nuova intervista alla BBC, in cui afferma che la foto che la ritrae con il duca presenta la data di stampa a conferma della sua autenticità I guai per il principe Andrea sembrano non avere una fine. Martedì 2 dicembre la sua accusatrice Virginia Giuffre ha rilasciato una nuova intervista ...

Epstein - Virginia Giuffre : «Con il Principe Andrea costretta a fare sesso quando ero minorenne : lui sa la verità» : Virginia Giuffre ha ribadito le sue accuse contro il principe Andrea, sottolineando di essere stata costretta a fare sesso tre volte con il reale britannico, due delle quali quando aveva 17 anni,...

Virginia Giuffre accusa il Principe Andrea : "Costretta a fare sesso con lui da minorenne : era traffico di esseri umani" : Il principe Andrea mente. E sa di mentire: gli abusi sessuali ci furono e i sudditi del Regno Unito non devono consentirgli di passarla liscia, ne va della della loro nobiltà come popolo, più che “della regalità” della dinastia dei Windsor. È un’implorazione, ma anche una sfida quella lanciata dall’accusatrice Virginia Roberts Giuffre sullo scandalo Epstein dagli schermi britannici della Bbc: ...

Virginia Giuffre accusa il Principe Andrea : "Abusò di me - ora mente" : Il principe Andrea mente. E sa di mentire: gli abusi sessuali ci furono e i sudditi del Regno Unito non devono consentirgli di passarla liscia, ne va della della loro nobiltà come popolo, più che “della regalità” della dinastia dei Windsor. È un’implorazione, ma anche una sfida quella lanciata dall’accusatrice Virginia Roberts Giuffre sullo scandalo Epstein dagli schermi britannici della Bbc: ...

Virginia Giuffre : chi è l’accusatrice del Principe Andrea nello scandalo Epstein? : Si chiama Virginia Giuffre la donna che ha accusato il principe Andrea di traffico di esseri umani nel caso Epstein accusato di pedofilia e morto in carcere. La donna, all’epoca 17 enne, Virginia Giuffre, è stata una delle vittime di Jeffrey Epstein, il milionario pedofilo uccisosi in carcere. La donna avrebbe dichiarato in un’intervista alla […] L'articolo Virginia Giuffre: chi è l’accusatrice del principe Andrea nello ...

La rivelazione : "Il Principe Andrea potrebbe non tornare più alla vita pubblica" - : Mariangela Garofano A causa dello scandalo in cui il principe Andrea è implicato e a causa delle gravi accuse che Virginia Giuffre ha mosso nei suoi confronti, il ritiro del duca non sarebbe limitato ad un periodo di tempo Il principe Andrea potrebbe non tornare mai più alla vita pubblica. Ad affermarlo è una fonte interna a Buckingham Palace, che ha rivelato al Mirror l’eventualità, divenuta ormai certezza, che il ritiro a vita ...

Principe Andrea - la Royal Army lo mette al bando dagli impegni militari onorari - : Novella Toloni Come in un domino, nuove conseguenze ricadono sul duca di York dopo la disastrosa intervista alla BBC. Ora anche le forze militari britanniche non lo vogliono agli eventi ufficiali Proseguono le pesanti ripercussioni sulla vita del Principe Andrea dopo la sua intervista a Newsnight sulla Bbc. Anche gli alti dirigenti militari della Royal Army, le forze militari inglesi, hanno chiesto che il duca di York venga ...

Il Principe Carlo è un'ombra nello scandalo di Andrea - : Mariangela Garofano Nella vicenda del principe Andrea, accusato da due vittime di Jeffrey Epstein di molestie, il fratello maggiore Carlo ha giocato un ruolo fondamentale circa la decisione del ritiro del duca dalla vita pubblica Il principe Carlo, primogenito di casa Windsor, sarebbe ad un passo dal trono. A rivelarlo è il Mirror, dopo che a seguito della disastrosa intervista del fratello Andrea, avrebbe preso la decisione assieme ...

Il «licenziamento» del Principe Andrea avrà ripercussioni sul matrimonio di Beatrice di York? : Sarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, ...

Niente festa di compleanno per il Principe Andrea : la regina l’ha cancellata : Sarah Ferguson e Andrea di York, un rapporto specialeSarah Ferguson e Andrea di York, un rapporto specialeSarah Ferguson e Andrea di York, un rapporto specialeSarah Ferguson e Andrea di York, un rapporto specialeSarah Ferguson e Andrea di York, un rapporto specialeNel giro di pochi giorni la vita del principe Andrea, 59 anni, è stata completamente stravolta. L’intervista alla Bbc in cui doveva spiegare i suoi rapporti con il miliardario ...

Scandalo Principe Andrea - la prima vittima è la figlia Beatrice di York : Beatrice di York è andata a trovare il padre, il Principe Andrea, per la prima volta da quando la Regina lo ha sospeso dai doveri di Corte a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein. La Principessa si è recata nella dimora del genitore, presso il Castello di Windsor, in compagnia del fidanzato italiano, Edoardo Mapelli Mozzi. I due hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento lo scorso settembre, senza prevedere che le azioni ...

Caso Epstein : la regina Elisabetta annulla la festa per i sessant'anni del Principe Andrea - : Novella Toloni La sovrana ha cancellato l'evento per il sessantesimo del duca di York, in programma per febbraio. Secondo i tabloid britannici la regina avrebbe ripiegato su una cena informale di famiglia A una settimana esatta dall'intervista del principe Andrea alla BBC, prosegue la serie di conseguenze scatenate dalle pesanti dichiarazioni rilasciate all'emittente britannica dal duca di York. L'effetto domino non accenna ad ...

Meghan "irritata" dall'intervista del Principe Andrea : "Voleva nascondersi sotto il tavolo" : “Meghan Markle è rimasta molto turbata dall’intervista rilasciata dal Principe Andrea alla Bbc Newsmight”. A fare questa confessione, una fonte vicina alla duchessa di Sussex che ha addirittura raccontato al Daily Telegraph di aver percepito il desiderio della moglie di Harry “di nascondersi sotto il tavolo” per la vergogna dopo aver ascoltato quelle parole. Lo riporta il DailyMail.Il Principe Andrea, ...

La regina Elisabetta e Carlo hanno vietato al Principe Andrea di partire per il Bahrein : “Ma proprio non capisci?” : “Ma proprio non capisci? Non è una buona idea fare questo viaggio in un momento simile. Lascia perdere”. Così avrebbero detto la regina Elisabetta e Carlo al principe Andrea in procinto di partire per un viaggio ufficiale in Barhein, come riferiscono le indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi. C’è stato infatti una sorta di veto dell’erede al trono Carlo, suggerito e quasi imposto da Sua Maestà, dietro la decisione di escludere il ...