Porti spalancati per le Ong | sbarcano più di 100 migranti

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Angelo Scarano Il Viminale cede alle pressioni Ue e dà l'ok all'attracco della Ocean Viking e della Alan Kurdi a Messina e Pozzalloalle Ong. Ancora una volta il governo cede al pressing Ue e dà semaforo verde per lo sbarco deidalla Ocean Vking e dalla Alan Kurdi. Il Viminale ha infatti messo a disposizione delle due navi con circa 60a bordo idi Messina e Pozzallo per le operazioni di sbarco. Con una nota il ministero fa sapere che "la Commissione Europea ha attivato la procedura per la ricollocazione dei 61presenti sulla imbarcazione della Ong Alan Kurdi e dei 60 a bordo della Ocean Viking". Da qui la scelta di aprire i nostri. Sempre il Vimininale infatti fa sapere che "Alcuni Paesi europei, tra cui Germania e Francia, hanno già manifestato la disponibilità ad accogliere quote di, riferisce il Viminale, ...

