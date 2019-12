Nuovo allenatore del Napoli? Gattuso o Spalletti

forzazzurri

(Di martedì 3 dicembre 2019)delSi parla deldel– A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Tramacere, giornalista “Almanca, anche numericamente, un calciatore a centrocampo e la società potrebbe operare anche a gennaio”. “Attenzione però perché non credo che ilfarà altro, anche in vista di cambiamenti a fine stagione, si farà lo stretto necessario”. “In caso di flop europeo, De Laurentiis potrebbe decidere di esonerare Ancelotti. Non credo ci siano problemi sul passaggio del turno dele per questo la prestazione diventa determinante: anche con una vittoria se non dovesse essere convincente potrebbe esserci un cambio”. “è il nome più probabile e poi può chiedere cifre più contenute rispetto ad altri profili alla”. PER LEGGERE ...

