Mes | Salvini | nel Governo qualcuno mente

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva”. L’ex ministro : “Si vergogni” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

"Tutti i ministri gialloverdi sapevano del Mes". Duello in Aula tra Conte e Salvini : È il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a dominare l'informativa de presidente del Consiglio in Aula sulla controversa riforma del Mes, il fondo salva-Stati europeo. "Se queste accuse non avessero fondamento e anzi fosse dimostrato che chi le ha mosse era ben consapevole della loro falsità, avremmo la prova che chi ora è all'opposizione e si è candidato a governare il Paese con pieni poteri, sta dando prova, e purtroppo non ...

Mes - Conte all'attacco : «Tutti i ministri sapevano». Salvini : a rischio risparmi degli italiani : Giuseppe Conte torna in Parlamento per difendere la trattativa portata avanti sul Mes prima dal governo giallo-verde e poi da quello giallo-rosa, ma la sua lunga «arringa» da avvocato...

Sondaggio Swg per Mentana - effetto Mes. Lega unica a crescere : l'incredibile exploit di Salvini : Chiamiamolo fattore Mes. Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana fotografa una situazione abbastanza chiara: Pd e M5s, e in generale le forze della maggioranza, perdono terreno a scapito della Lega, peraltro unica forza d'opposizione a guadagnare. Leggi anche: "Caso Open? Renzi comunque è s

Mes - Conte all'attacco : «Tutti i ministri sapevano». Salvini : a rischio risparmi degli italiani : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

Mes - Salvini insiste : «Sui banchi del governo qualcuno mente» : È arrivata al Senato la dura replica di Matteo Salvini alle parole del premier Conte che durante la sua informativa sul Mes, esposta prima alla Camera, poi a Palazzo Madama, aveva messo nel mirino proprio il suo ex vice definendo «gravissime» le accuse di tradimento arrivate dal leader del Carroccio nei suoi confronti.

Ue : Malpezzi - ‘Salvini aggressivo e bugiardo su Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Un leader aggressivo e bugiardo che, circondato soltanto da uomini urlanti e incattiviti, insulta governo e parlamento e se ne va, dopo aver raccontato una serie di menzogne. L’Italia meriterebbe un dibattito pubblico serio su un tema così importante. #Salvini #MES”. Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Simona Malpezzi, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento.L'articolo Ue: ...

E sul Mes va in scena l’ennesimo schiaffo di Conte a Salvini : Il secondo atto del "duello" fra Conte e Salvini termina con una vittoria "no Contest" del Presidente del Consiglio. Che ha linearmente difeso un (discutibile) percorso avviato quando al governo c'erano anche i leghisti. Di contro Salvini ha messo sul piatto slogan e propaganda. Glissando allegramente sulle sue responsabilità e su quelle dei suoi colleghi della Lega.Continua a leggere

Mes - Salvini a Conte : "Si vergogni" : 18.12 "Non risponderò agli insulti, mi spiace per lei perché chi vive di rabbia e rancore vive male". Così il leader della Lega, Salvini, rivolgendosi al premier Conte in Aula al Senato dopo l'informativa sul Mes. Salvini accusa: "Chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani è seduto lì". "State riducendo l'Europa a un centro commerciale dove guadagna chi ha già". Poi afferma di condividere le richieste del M5S: "Vogliamo modificare" ...

Salvini tenta di far breccia nei 5S Mes - la Lega scommette sulla crisi : Al di là delle dichiarazioni roboanti e ottime per la diretta televisiva e via social - come il "si vergogni" rivolto a Giuseppe Conte con cui ha concluso il suo intervento a Palazzo Madama - il senso politico del discorso di Matteo Salvini sul Mes è quello di tentare di far... Segui su affaritaliani.it

Mes - Matteo Salvini a valanga contro Conte : "Arrogante e uomo da poco - si vergogni" : "Qualcuno nel governo mente". Matteo Salvini è protagonista di un discorso stringato e violentissimo, contro Giuseppe Conte. Dopo che il premier ha riferito in Aula sul Mes, prende la parola il leader della Lega, che mette subito in evidenza le contraddizioni della maggioranza: "Condivido le richies

Salvini cita Confucio - attacca Conte e carica Di Maio : "Rischi enormi - fermate il Mes" : Matteo Salvini cita Confucio per replicare a Giuseppe Conte. “L’uomo superiore è calmo senza essere arrogante. L’uomo da poco è arrogante senza essere calmo”. Dagli scranni del Senato Matteo Salvini punta il dito contro Giuseppe Conte, denunciando i “rischi enormi” della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), “un trattato che svende il futuro dei nostri figli per ...

Salvini cita Confucio - attacca Conte e invoca Di Maio : "Rischi enormi - fermate il Mes" : Matteo Salvini cita Confucio per replicare a Giuseppe Conte. “L’uomo superiore è calmo senza essere arrogante. L’uomo da poco è arrogante senza essere calmo”. Dagli scranni del Senato Matteo Salvini punta il dito contro Giuseppe Conte, denunciando i “rischi enormi” della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), “un trattato che svende il futuro dei nostri figli per ...