La gaffe di Federica Panicucci a Mattino Cinque è la cosa più bella che vedrai oggi

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La televisione italiana sa cos’è il trash ed ogni giorno si impegna per far uscire una nuova perla. L’ultima è andata in onda Martedì 3 Dicembre durante la puntata di. Protagonista della vicenda la conduttrice, che durante un talk incentrato sul caso di Yara Gambirasio, ha commesso unaclamorosa. Tutto è iniziato quando uno degli ospiti ha citato una consulenza del genetista Marzio Capra Come la consulenza del genetista Capra, che non presenterà mai una consulenza scritta… In quel momento la conduttrice, pensando che “Capra” fosse un insulto rivolto al consulente e non capendo che in realtà si trattava solo del suo cognome, ha ripreso l’ospite Carmelo, ti prego di non offendere nessuno, perché ovviamente… ecco! Dopo aver capito di aver commesso una, grazie all’intervento ...

mag3lla : Ma Federica, perché? Gli uomini non possono piangere? Dai, ti perdoniamo questa gaffe #chilhavisto -