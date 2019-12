Juve | Chiellini e Gama nella squadra di Insuperabili Onlus Reset Academy

Chiellini Juventus - bordata improvvisa : “E’ stato un furto - l’hanno deciso loro” : Chiellini Juventus- Giorgio Chiellini, intervenuto ai margini della cerimonia del Gran Galà del calcio, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista anche sul discorso Pallone d’Oro e sulla vittoria di Lione Messi. Parole di conforto anche per il suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo, sul quale il capitano della Juventus ha fatto riferimento in merito al Pallone d’Oro della passata stagione. Pochi peli sulla ...

Juventus - Chiellini fissa la data del suo rientro : “torno in primavera per dare l’assalto alla Champions” : Il difensore bianconero ha parlato del suo rientro in campo, che dovrebbe avvenire tra febbraio e marzo L’infortunio è ormai alle spalle, Giorgio Chiellini sta lavorando duramente per tornare presto in campo, con l’obiettivo di aiutare i compagni della Juve e della Nazionale a terminare la stagione con una vittoria importante. Lapresse Intervenuto telefonicamente durante il Premio Maestrelli, il capitano bianconero ha rivelato: ...

Atalanta-Juventus - probabili formazioni : dubbio Zapata e Pjanic - Chiellini indisponibile : Atalanta-Juventus è una partita che mette di fronte due delle principali protagoniste del massimo campionato italiano di calcio. Entrambe le formazioni stanno infatti partecipando alla fase a gironi della corrente edizione della Champions League e si trovano nelle posizioni di vertice della serie A con buone possibilità di riuscire a raggiungere dei grandi risultati al termine della stagione. Gli orobici si trovano attualmente in quinta ...

Chiellini : 'Penso sia difficile trovare uno più Juventino di me al mondo' : Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini ha tenuto una conferenza stampa nel corso dello Junior Reporter, durante la quale ha parlato della responsabilità della carica che ricopre in seno al gruppo, di un aneddoto della vita da tifoso, degli avversari più forti marcati in carriera e dell’esultanza. Innanzitutto il numero tre bianconero ha sottolineato l’onore e l’onere di essere capitano della Juventus. La fascia comporta delle ...

Juventus - Chiellini si confessa : “Da piccolo tifavo Milan. Vi svelo l’avversario più forte che ho incontrato” : Capitano e bandiera della Juventus, ad inizio stagione è stato costretto ad un lungo stop che lo terrà ancora fuori dal campo per un po’. Ma Giorgio Chiellini fa sentire comunque la sua presenza all’interno dello spogliatoio, seguendo i compagni in campo. Ieri, nel corso di Junior Reporter, il difensore ha risposto alle domande dei Junior Member del club bianconero, svelando alcuni retroscena. “Da piccolo – rivela ...

A gennaio uno tra Rugani e Demiral potrebbe lasciare la Juve - molto dipenderà da Chiellini : Questa sera la Juventus disputerà la gara di ritorno contro la Lokomotiv Mosca nel gelo di Mosca, con una formazione ritoccata soprattutto in difesa, dove a causa dell'infortunio di De Ligt uno tra Rugani e Demiral prenderà il suo posto. L'italiano e il turco in questo scorcio di stagione sono stati utilizzati pochissimo per cui, secondo il Corriere di Torino, uno dei due a gennaio potrebbe lasciare Torino e un po’ dipenderà da chi stasera ...

Juve : De Ligt protetto da Sarri - Bonucci e Chiellini contro il Torino ha spiccato il volo : La Juventus in estate ha acquistato Matthijs De Ligt investendo oltre 75 milioni di euro. Il talento intravisto dalla dirigenza della Continassa è apparso appannato ad inizio campionato, ma nelle ultime uscite l'olandese starebbe ritornando sugli standard del periodo in cui giocava all'Ajax. L'ex capitano dei lancieri è stato fondamentale nel derby della Mole perché ha segnato il gol vittoria. Oltre al sigillo, è opinione diffusa che nello ...

Juve - cosa va e cosa non va : difesa - Chiellini e imprecisione. E le prossime trasferte non aiutano… : Torino, Atalanta, Lazio, Sampdoria, Roma. Non squadre a casaccio, ma le prossime trasferte della Juventus. Facile chiedersi, perché? La squadra di Sarri è prima, guarda tutti dall’alto e ha vinto i due scontri diretti. Ma c’è un ‘però’. Anzi, più di uno a dir la verità. Nessun campanello d’allarme, sia chiaro. Niente di cui preoccuparsi, ci mancherebbe. Solo semplici riflessioni alla luce di queste prime dieci ...

Buffon : 'Nella Juventus Chiellini ha lo stesso peso di Cristiano Ronaldo' : Uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus passata, presente e futura è sicuramente Gianluigi Buffon che in una lunga intervista rilasciata ieri sera ai microfoni della trasmissione Mediaset "Tiki Taka" ha fatto il punto sul nuovo modo di stare in campo della squadra, sul peso dell'infortunio di Chiellini, e di altri argomenti personali. Innanzitutto il portiere ha sottolineato che l'assenza del capitano pesa quanto un'ipotetica ...

Notizie del giorno – Tutti i nomi ‘da 300 milioni’ per la Juve - la rivelazione di Chiellini : Tutti I nomi ‘DA 300 MILIONI’ PER LA Juve – Con l’approvazione dell’aumento di capitale, in casa Juve si pensa in grande e si sognano altri colpi alla Cristiano Ronaldo o alla De Ligt. Un tesoretto da 300 milioni che potrà arricchire ulteriormente le ambizioni di un club ormai al top a livello europeo. Juventus, tesoretto sul mercato dopo l’aumento di capitale: Tutti i nomi da sogno per il futuro [FOTO] LA ...

Juventus - Giorgio Chiellini su Cristiano Ronaldo : "Una multinazionale vivente" : Cristiano Ronaldo "non potrà mai prendersela di lusso, per come è fatto. È uno che ha degli obiettivi quotidiani troppo importanti, tutto quello che fa lo fa con estrema attenzione e misura. Anche a 34 anni, quando è arrivato lui, c’era in me la voglia di carpire qualcosa. E lui è uno che ti dà tant

Juventus - Chiellini si racconta : “torno a marzo - pronto per l’Europeo. CR7 è una iena. Ritiro? Tra due anni” : Il capitano della Juventus ha analizzato tanti temi, sottolineando come chiuderà la sua carriera tra un paio di stagioni L’infortunio continua a tenerlo fuori causa, il suo rientro in campo è previsto intorno a febbraio-marzo, ma intanto Giorgio Chiellini non smette di lavorare per farsi trovare pronto in vista dell’importante finale di stagione. Massimo Paolone/LaPresse C’è una Champions da provare a vincere e un Europeo ...

Chiellini : 'Lasciare la Juve è veramente difficile perchè ti entra dentro' : Uno dei giocatori che lascerà un'impronta indelebile nella storia della Juventus è senz'altro Giorgio Chiellini che assieme ad Andrea Barzagli è l'unico ad aver vinto otto scudetti consecutivi. Il difensore, al momento in convalescenza, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato del possibile rientro, del futuro, della Juventus e di alcuni giocatori capisaldi della squadra. Innanzitutto il capitano ...

Juventus - Chiellini : “Ho deciso quando smettere” - svelata la data del ritiro : Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport”. Il centrale bianconero ha parlato del suo ritiro e della carriera che vorrebbe intraprendere in futuro: “Quanto giocherò ancora? Un paio d’anni. Non di più. A me piacerebbe fare una carriera dirigenziale. Con grande calma perché penso che l’errore più grande di noi calciatori, finita la carriera, è pensare di ...