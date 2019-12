Halo su PlayStation e Nintendo Switch? Per Phil Spencer ' Microsoft vuole concentrarsi

eurogamer

(Di martedì 3 dicembre 2019) Durante un'intervista,ha rivelato perchénon è mai stato rilasciato sue console. Il motivo? Sembra che un'eventuale versione del gioco per queste due piattaforme non avrebbe portato "l'intera esperienza Xbox" nota per il franchise diha parlato delle precedenti dichiarazioni di Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, riguardo il rilascio disu. All'E3 2019,aveva dichiarato chenon avrebbe avuto problemi per portare alcuni giochi anche sulle piattaforme della concorrenza. "Abbiamo lavorato per portare Cuphead, Minecraft ed Ori su, ma quando pensi a portare tutto l'ecosistema di Xbox su altre piattaforme dobbiamo pensare se ci sia abbastanza domanda".ha continuato dicendo cheè così connesso al marchio e alla tecnologia Xbox che non sarebbe corretto portarlo su altre ...

