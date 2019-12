GF Vip | svelata la prima super concorrente Che già avvisa | “Sarò una bomba”

caffeinamagazine

(Di martedì 3 dicembre 2019) Manca ormai davvero poco e i telespettatori potranno nuovamente godersi il ‘Grande Fratello Vip’. A partire dal gennaio 2020 il reality show andrà in onda su Canale 5 e sarà presentato da Alfonso Signorini, che sarà affiancato da due opinionisti: l’esplosiva Wanda Nara e l’artista Pupo. Un trio assolutamente inedito, destinato a far divertire moltissimo. Ma ora il numero del settimanale Chi, in uscita mercoledì 4 dicembre, ha svelato in anteil nome dellache gareggerà per la vittoria finale. Si tratta di un’attrice e produttrice cinematografica, che ha manifestato il suo grande entusiasmo per essere stata scelta dal conduttore. Andiamo a vedere di chi si tratta. (Continua dopo la foto) Stiamo parlando di Rita Rusic, la quale da ben otto anni si è trasferita negli Stati Uniti. Vive precisamente nella città di Miami. Le sue prime ...

Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 4: svelata la prima concorrente ufficiale - Novella_2000 : Grande Fratello Vip 4: svelata la prima concorrente ufficiale - StraNotizie : Grande Fratello Vip: svelata la prima concorrente ufficiale -