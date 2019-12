Buon compleanno PlayStation | 25 anni di giochi senza un attimo di respiro

L’uomo del giorno – Buon compleanno Christian Karembeu : le treccine - le risse ed il sogno da porno attore : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno dell’ex Christian Karembeu. Inizia la carriera in Francia, al Nantes, si mette subito in mostra come un ottimo centrocampista, in totale colleziona ben 130 presenze e mette a segno anche 5 gol e vincendo anche il titolo. Poi arriva la chiamata dall’Italia, ...

Buon compleanno Pier Ferdinando Casini - Anna Billò… : Buon compleanno Pier Ferdinando Casini, Anna Billò… …Jean Luc Godard, Angela Luce, Franco Cassano, Mario Borghezio, Marco Revelli, Gianni de Magistris, Luigi d’Ambrosio Lettieri, Daryl Hannah, Roberto Menia, Basilio Catanoso, Andrea Lazzari, Valeria Pirone, Michela Quattrociocche, Mattia Pesce, Gianluca di Gennaro, Fausto Rossi… Oggi 3 dicembre compiono gli anni: Francesco Paolo Glorioso, giornalista; Luciano Filippelli, ex calciatore, ...

Buon compleanno Britney Spears - Toldo - Darmian… : Buon compleanno Britney Spears, Toldo, Darmian… …Marco Brunelli, Roberto Capucci, Tarcisio Bertone, Franco Maria Ricci, Lanfranco Turci, Giorgio Martino, Carmelo Lavorino, Ernesto Mauri, Natalino Balasso, Pietra Montecorvino, Sabina Rossa, Luisa Corna, Luca Venantini, Nelly Furtado, Nicolò Cherubin, Tommaso Migliore, Azzurra Gaglio, Luca Panerati, Salvatore Parrillo, Filippo Vedovotto, Kevin Fischnaller, Cecilia Salvai… Oggi 2 dicembre compiono ...

Buon compleanno Woody Allen - Anna Mazzamauro… : Buon compleanno Woody Allen, Anna Mazzamauro… …Salvatore Schillaci, Emiliano Viviano, Leandro Castellani, Vittorio Emiliani, Alberto Oliverio, Il Guardiano del Faro, Federico Faggin, Nicholas Negroponte, Daniel Pennac, Bette Midler, Bruno Venturini, Remo Girone, Alberto Cova, Carole Alt, Norberto Oberburger, Giulia Leonardi, Sara Carrara… Oggi 1° dicembre compiono gli anni: Fernando Gualtieri, ex calciatore, pittore; Francesco Libonati, ...

Buon compleanno Fabio Fazio - Red Canzian… : Buon compleanno Fabio Fazio, Red Canzian… …Nigel de Jong, Alberto Ginulfi, Luciana Savignano, Armando Verdiglione, Rosanna Lambertucci, Gian Piero Scanu, Vincenzo Garofalo, Mikaela Calcagno, Omar Milanetto, Sebastiano Barbanti, Salvatore Bocchetti, Veronica Privitera, Gabriela Belisario, Simon Kostner, Elena Bestagno, Samuel Costa… Oggi 30 novembre compiono gli anni: Andrea Cagnoni, ex calciatore; Francesca Cipriani, ex cestista; Luigi Giffone, ...

Romina Power - su Instagram gli auguri di Buon compleanno alla figlia scomparsa Ylenia : "Happy birthday,Ylenia! I would have liked to have kept you like this forever! ??". Così Romina Power ha fatto gli auguri, via Instagram, alla figlia Ylenia Carrisi che oggi, 29 novembre, avrebbe compiuto gli anni. Nata dal matrimonio con Albano Carrisi, Ylenia è scomparsa 25 anni fa a New Orleans. Romina non si è mai arresa alla sua sparizione e nelle scorse settimane ha condiviso sui social diverse foto che immortalano la figlia sorridente, ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno al ‘Mago’ Ryan Giggs - il più vincente nella storia del calcio inglese [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata importante per gli amanti del calcio e delle statistiche, è il compleanno di Ryan Giggs. Attualmente è un allenatore, dopo l’avventura da assistente al Manchester United è diventato commissario tecnico della nazionale gallese. E’ un giovane allenatore ma la sua storia è stata caratterizzata soprattutto per le prodezze in campo, è stato una ...

Buon compleanno Narciso Parigi - Manuel Lazzari - Lorenzo Bini Smaghi… : Buon compleanno Narciso Parigi, Manuel Lazzari, Lorenzo Bini Smaghi… …Mario Giuliacci, Marcello Taglialatela, Janet Napolitano, Francesco Campanella, Ramona Badescu, Enrico Costa, Ascanio Pacelli, Claudio Rinaldi, Marco Belotti, Francesca Ferrazzo, Giuseppe Pezzella… Oggi 29 novembre compiono gli anni: Augusto Lauro, vescovo; Giuseppe Guarneri, ex calciatore; Virgilio Tosi, regista, divulgatore scientifico; Narciso Parigi, cantante, attore; ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Fabio Grosso - l’eroe di Berlino che ha fatto sognare milioni di italiani [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, non solo Spillo Altobelli, è anche il compleanno di Fabio Grosso. Attualmente è un allenatore ma è stato anche un ottimo calciatore entrato nella storia per le prodezze con la maglia della Nazionale. I primi anni della carriera da calciatore non sono state entusiasmanti, stagioni con le maglie Chieti, Teramo e Perugia. La prima vera esperienza è stata però con la maglia ...

Buon compleanno Martina Stella - Alessandro Altobelli… : Buon compleanno Martina Stella, Alessandro Altobelli… …Laura Tavanti, Luigi Zanda, Paolo Scaroni, Elio Massimo Palmizio, Lorenzo Dellai, Giulio Marcon, Fabio Grosso, Giulia dal Pont, Gianfilippo Pavone, John Real, Sandra Gasparini, Antonella Terranella… Oggi 28 novembre compiono gli anni: Giovanni Ballico, ex calciatore, allenatore, dirigente; Giorgio Sala, politico; Sandro Bajini, scrittore, drammaturgo, traduttore; Giulio Cesare Gallenzi, ...

Buon compleanno Lionello Manfredonia - Roberto Mancini… : Buon compleanno Lionello Manfredonia, Roberto Mancini… …Maurizio Liverani, Franca Gandolfi, Aldo Maccione, Carlo Scognamiglio, Julia Timoshenko, Ugo Cappellacci, Luigi Contu, Andrea Manciulli, Luigi Datome, Lia Valerio, Moreno… Oggi 27 novembre compiono gli anni: AniMe (Barbara Palermo), dj, discografica; Luciana Baccalin, ex giocatrice di curling; Mario Ferrari, ex calciatore, allenatore, ex pallavolista; Giordano Caselli, ex calciatore; ...

Buon compleanno Leonardo Pavoletti - il grave infortunio nel momento migliore della carriera : Non solo Manolo Gabbiadini, oggi è il compleanno di un altro attaccante, stiamo parlando di Leonardo Pavoletti. Si tratta di un attaccante completo, forte fisicamente e molto bravo nel far salire la squadra, la sua principale qualità è però il colpo di testa, nel dettaglio è quasi insuperabile in questo fondamentale, la media realizzativa è impressionante. Arriva tardi nel calcio che conta, le prime esperienze sono infatti con ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Manolo Gabbiadini - quel tiro a giro… [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche ed in particolar modo per i tifosi della Sampdoria, nel dettaglio è il compleanno dell’attaccante Manolo Gabbiadini. Il calciatore ha messo da parte il momento di difficoltà ed adesso sta trascinando i blucerchiati con grandi prestazioni e gol. Si tratta di un attaccante ...

Buon compleanno Patrizio Frangi - Letizia Moratti - Pamela Prati… : Buon compleanno Patrizio Frangi, Letizia Moratti, Pamela Prati… …Germano Nicolini, Luigi Bettazzi, Giuliana Minuzzo, Tina Turner, Ilona Staller, Karin Schubert, Antonello Soro, Francesco Bruni, Fabrizio Bocchino, Ferdinando Aiello, Ivan Basso, Manolo Gabbiadini, Alberto Sgarbi, Gino Cuccarolo, Riccardo Maniero, Guglielmo Scilla, Leonardo Pavoletti, Andrea Pratichetti, Adua del Vesco… Oggi 26 novembre compiono gli anni: Patrizio Frangi, ...